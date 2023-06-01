きのう夕方、佐賀県唐津市の厳木川で中学1年の男子生徒が溺れ、心肺停止の状態で病院に運ばれましたが死亡しました。記者「男の子はこの場所から川に入りました。2、3歩歩くと急に深くなったということです」きのう午後5時40分ごろ、佐賀県唐津市相知町の厳木川で、市内に住む中学1年の山下盛汰さん（12）が溺れました。山下さんは心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡しました。関係者によりますと、山下