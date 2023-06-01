2026年６月14日（日本時間15日）、ダラス・スタジアムで行なわれた日本対オランダ戦。キックオフから緊迫した展開が続くなか、22分に今大会から導入された３分間の「ハイドレーションタイム」を迎えた。ハイドレーションタイムは単なる飲水休憩ではない。選手たちが輪になり、監督やコーチから指示を受ける“作戦会議”の場としても活用される。その時だった。”まさかの光景”が──。スタジアム中央の大型ビジョンに、突