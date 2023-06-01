【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEとキリンビール“淡麗グリーンラベル”がコラボした新AR動画「Mrs. Green Label Camera」が、6月22日11時から公開される。 淡麗グリーンラベル初の試みである本企画を通して、「いい音楽といい一杯」が重なる体験を提供し、ビール時間が楽しく、心地よいひとときになることを目指す。 ■グリーンラベル缶にスマホをかざすとミニミセ