サッカーW杯の日本―オランダ戦を放送したNHKで元日本代表MF本田圭佑（40）が解説を務め、話題となった。SNSでは「本田の解説」がトレンド入り。“本田節”をアシストした実況の小宮山晃義アナウンサー（42）の手腕も光った。あの解説が4年ぶりに帰ってきた。「やば！（身長）193（いちきゅうさん）のウインガー？」「11番（ハクポ）がうざい」「レフェリーはイエロー」、面識があまりない選手を呼ぶ時は「さん」付け。日本が