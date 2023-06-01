俳優の高杉真宙（29）が、来年3月に東京・シアタークリエで上演される舞台「リラティブリー・スピーキング〜この人、わたしのお父さん〜」に主演する。舞台出演は23年の「ロミオとジュリエット」以来4年ぶりで「ただただ楽しみ。空回らないよう丁寧に仕上げていきたい」と意気込んでいる。1967年に英ロンドンで初演された歴史ある戯曲。真面目で不器用な性格の主人公は、恋人との結婚を急ぐあまり、とんでもない勘違いを突き進