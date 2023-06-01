俳優の岡田将生と女優の土居志央梨が舞台「移民」で共演する。来年1月に東京・池袋の東京芸術劇場シアターイーストで上演。2024年に梅田芸術劇場と英国チャリングクロス劇場が日英共同で演劇作品を上演するプロジェクトとして、チャリングクロス劇場にて上演された「OneSmallStep」を日本版として新たに脚色した。観客を月と地球の異空間に誘いながら、生命の誕生という人智を超えた領域に直面した時浮き彫りになる男女のテー