日本―オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。2-2で引き分けた。後半43分に同点ゴールが決まり、勝ち点1をゲット。海外記者は「これこそがワールドカップという大会の醍醐味だ」と両国が示した友好を絶賛した。ピッチ内外で示された友好関係を称賛する記事を出したのは米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」。英