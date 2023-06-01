女性３人組バンドのＳＨＩＳＨＡＭＯが１３、１４日の２日間、地元・川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行った。計７万人を動員。代表曲「明日も」など約３時間で２５曲をパフォーマンスした。体調不良のため活動休止していたドラムスの吉川美冴貴が、ダブルアンコールにサプライズ登場し、３曲限定で披露。２０１３年のデビューから１３年、バンド活動に終止