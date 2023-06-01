俳優の岡田将生と女優の土居志央梨が舞台「移民」に出演することが１５日、わかった。２０２４年に梅田芸術劇場と英・チャリングクロス劇場の共同製作プロジェクトで作られた「ＯｎｅＳｍａｌｌＳｔｅｐ」のタイトルを「移民」に改め、日本版として新たに脚色したオリジナル作品。加藤拓也氏が継続して脚本・演出を担当。英国で挑戦的なデビュー作として高い評価を得た同作が、日本凱旋（がいせん）公演を行う。岡田と土