日本テレビの蛯原哲アナウンサー（５１）が、１５日付でアナウンサーらを育成する「日テレ学院」の新学院長（６代目）に就任した。前学院長で４月７日に多発肝腫瘍のため６３歳で亡くなった、元日テレアナウンサー・多昌博志（たしょう・ひろし）さんの後任となる。このほど、蛯原アナがスポーツ報知の取材に意気込みを語った。現役アナの学院長就任は、開校５０年の歴史上初めて。歴代学院長の豊田順子アナ（２３年〜２５年５