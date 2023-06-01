6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）の最新アルバム『HOME』が、16日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において、1位に初登場。『No Genre』（2025年5月26日付）以来、通算4作目の1位を獲得した。初週売上は15.9万枚。【ライブ写真】カジュアルな衣装で再登場し「06070」を披露したBOYNEXTDOORタイトル曲「VIRAL」には、BOYNEXTDOORの音楽がより多くの人に届いてほしいという願いが込められて