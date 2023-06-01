Mrs. GREEN APPLEが、22日より公開されるキリンビールの発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新AR動画「Mrs. Green Label Camera」に登場する。【動画】Mrs. GREEN APPLE、5センチ“ミニミセス”でポーズ同商品初の試みである本企画「Mrs. Green Label Camera」は、商品の缶を購入した人向けの限定コンテンツ。特設サイトにアクセスし、スマートフォンを缶にかざすと、Mrs. GREEN APPLEの3人が約5センチメートルサイズの“ミニミセ