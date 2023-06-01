櫻坂46の最新シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」が、16日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。6作連続、通算では14作目となるシングル1位を獲得した。【動画】幻想的！「What’s “KAZOKU”?」MV公開初週売上は52.3万枚で、2026年4月20日付での乃木坂46を上回り【※1】今年度女性アーティスト最高初週売上【※2】を記録。昨年10月発売の「Unhappy birthday構文」（2025年11月10日付