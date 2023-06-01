岡田将生（36）土居志央梨（33）が、舞台「移民」（27年1月、東京・東京芸術劇場シアターイースト）で共演することが16日付で解禁になった。2人は24年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」以来の共演となる。加藤拓也氏の作、演出作で、24年に梅田芸術劇場と英国チャリングクロス劇場が日英共同で演劇作品を上演するプロジェクトとして、チャリングクロス劇場にて上演された「One Small Step」を日本版として新たに脚色した。岡田