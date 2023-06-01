MATCH 14グループH第1戦2026年6月16日 1:00キックオフ（会場：アトランタスタジアム)スペイン 0-0 カーボベルデグループHの初戦では、2010年大会以来の優勝を目指すスペインと、ワールドカップ初出場のカーボベルデが激突した。今大会優勝候補の呼び声が高いスペインと、アフリカ予選を首位で突破したカーボベルデ。大方の予想通り、試合はスペインがボールを繋いで主導権を握る展開となるが、カーボベルデの組織的な守備に苦し