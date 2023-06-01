FIFAワールドカップ2026・グループHの第1節が現地時間15日に行われ、カーボベルデ代表はスペイン代表と0−0で引き分けた。同試合のミケロブ・ウルトラ・ベストプレイヤー（プレイヤー・オブ・ザ・マッチ／以下：POTM）には、カーボベルデ代表の守護神が選出された。EURO2024を制した“欧州王者”として知られ、欧州予選では5勝1分無敗、21得点2失点という安定した成績を残したスペイン代表は、FIFAワールドカップ2026前から優