◇W杯北中米大会1次リーグH組カボベルデ0―0スペイン（2026年6月15日アタランタ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組第1戦は15日（日本時間16日）、初出場カボベルデ（FIFAランク67位）がスペイン（同2位）に0―0のドロー。40歳の守護神GKボジニャ（チャベス/ポルトガル）がファインセーブ連発でチームを救い、歴史的な勝ち点1を獲得した。下馬評では圧倒的不利と見られる中、劣勢の展開となったがGKボジ