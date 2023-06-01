2010年に優勝を経験している伝統国が、大会初出場国を相手に、最後までゴールを奪えなかった。スペイン代表は現地６月15日、北中米ワールドカップのグループステージＨ組の第１節で、カーボベルデ代表と対戦した。ポゼッションで圧倒的に上回り、攻め立てるも、相手の堅牢な守備を崩せない。フィニッシュの精度を欠き、27本のシュートはいずれも空砲に。 試合は０−０で決着。結果を伝えるスペイン代表の公式アカウン