NY株式15日（NY時間14:12）（日本時間03:12） ダウ平均51821.77（+619.51+1.21%） ナスダック26650.52（+761.68+2.94%） CME日経平均先物69795（大証終比：+395+0.57%） 欧州株式15日終値 英FT100 10430.62（-41.10-0.39%） 独DAX 24894.01（+258.71+1.05%） 仏CAC40 8384.01（+33.14+0.40%） 米国債利回り 2年債 4.060（-0.021） 10年債 4.469（-0.010） 30年債 4.97