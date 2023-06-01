6月16日（火）深夜 2:45〜3:15 放送三四郎小宮おすすめ広島県の旅▼しまなみ海道をサイクリング▼日本三大酒処・西条へ▼東野は日本酒好き?▼白牡丹酒造で日本酒を嗜む▼8年間広島でレギュラー番組をやっていた小宮の知名度は?▼小宮の若手時代の苦労話▼小宮の高校時代の悲劇