【アトランタ共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第5日は15日、アトランタ競技場などで行われ、1次リーグH組で欧州王者スペインは初出場のカボベルデと0―0で引き分けた。サウジアラビアはウルグアイと対戦。G組ではベルギーがエジプトと、イランはニュージーランドとの初戦に臨む。