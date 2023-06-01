◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組スペイン０―０カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）Ｗ杯初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が今大会の優勝候補スペイン（同２位）と０―０で引き分けた。記念すべきＷ杯初戦で歴史的勝ち点１を挙げた。徹底した全員守備を崩さなかった。前半からスペインの猛攻を受け続けたが、耐え抜いた。前後半で２７本のシュートを浴びたが、ＧＫのボジニャの好セーブが光り、耐えきっ