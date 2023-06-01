ＮＹ時間の午後に入ってドル円は１６０．２５円付近と本日高値圏での取引が続いている。ドルが底堅く推移しており、ドル円をサポートしている。 ストラテジストによると、米国とイランの暫定合意を受けて市場はＦＲＢの年内利上げ観測をやや後退させているものの、完全には織り込みを解除しておらず、そのことがドル下落を抑制しているとの見解が出ている。 短期金融市場では年内までにＦＲＢが利上げを実施する