北中米ワールドカップで現地６月15日、グループステージＨ組の第１節が開催。Ｗ杯で優勝経験のあるスペイン代表と、初出場のカーボベルデ代表がアトランタ・スタジアムで相まみえた。序盤からポゼッションで上回るスペインが、相手陣内に押し込む展開に。自分たちのリズムでボールを動かし、攻撃の糸口を探る。両サイドからのクロス、機を見たミドルシュート、変化をつける縦パスなど、多彩なアプローチを見せるが、引き気味