◇W杯北中米大会1次リーグH組スペイン 0―0 カボベルデ（2026年6月15日米国・アトランタ）4大会ぶりの優勝を狙うFIFAランキング2位スペインが、67位カボベルデと0―0で引き分けた。カボベルデはアフリカ予選を突破して初出場を決めた人口50万人強の小国。圧倒的に優位とみられた一戦だったが、スペースを埋めて出足が速く、体を張った相手の守備に苦戦し、なかなかゴールをこじ開けられない。注目を集める18歳のFWヤマル