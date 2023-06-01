【エビアン＝上地洋実】先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）が１５日、フランス南東部エビアンで開幕した。米国とイランが戦闘終結で合意した直後での開催となり、イラン情勢を巡る議論が最大の焦点となる。日本からは高市首相が初めて出席した。米欧の関係が悪化する中、高市氏が双方の「橋渡し役」を果たし、Ｇ７の結束を維持できるかどうかも注目される。