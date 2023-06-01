◇W杯北中米大会1次リーグH組カボベルデ0―0スペイン（2026年6月15日アタランタ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第1戦は15日（日本時間16日）、初出場カボベルデ（FIFAランク67位）がスペイン（同2位）と0―0のドロー。40歳の守護神GKボジニャ（チャベス/ポルトガル）がファインセーブ連発でチームを救い、歴史的な勝ち点1獲得に貢献した。カボベルデはアフリカ大陸北西沖の島国で面積が日本の滋賀県