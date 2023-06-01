スペインが試合を支配するもノーゴール北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日に大会5日目を迎えた。2010年南アフリカ大会で優勝したスペイン代表がグループHの初戦でW杯初出場のカーボベルデ代表と0−0のスコアレスドロー。衝撃の結果となった。両国の力関係は、日本時間15日7時時点のFIFAランクではスペインが2位、カーボベルデが67位となっていたが、試合が始まるとスペインは圧倒的にボールを保持して攻め立てた。