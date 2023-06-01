◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組スペイン０―０カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）４大会ぶりの優勝を目指すスペイン（ＦＩＦＡランク２位）とＷ杯初出場のカボベルデ（同６７位）の一戦は、スペイン大量得点の戦前の予想を覆し、０―０で試合を終えた。１点が遠かった。スペインは前半から左サイドを起点に猛攻を仕掛け、相手を大きく上回る２７本のシュートを打ち、何度も決定機をつくったが、相手ＧＫのボジニ