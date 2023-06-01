アメリカのトランプ大統領とイランのガリバフ国会議長が戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け、アメリカの政府高官は、ホルムズ海峡が60日間、無償で開放されると明らかにしました。アメリカの政府高官は15日、記者団に対し、イランが事実上の封鎖を続けてきたホルムズ海峡について、60日間は無償で開放されると述べました。そのうえで、イランとの最終合意にも、再びホルムズ海峡が封鎖されない仕組みとともに、「無償の航行