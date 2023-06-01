◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組スペイン―カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）今大会の優勝候補スペイン（ＦＩＦＡランク２位）はＷ杯初出場となるカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）と１次リーグＨ組初戦で対戦。スペインの神童と評判のヤマル（バルセロナ）はベンチスタートとはなったが、２６分にガビと交代。観客からの大歓声を浴びながらのＷ杯初出場となった。１８歳にして名門・バルセロナの１０番を背