NY株式15日（NY時間13:09）（日本時間02:09） ダウ平均51876.20（+673.94+1.33%） ナスダック26645.39（+756.55+2.93%） CME日経平均先物69810（大証終比：+410+0.59%） 欧州株式15日終値 英FT100 10430.62（-41.10-0.39%） 独DAX 24894.01（+258.71+1.05%） 仏CAC40 8384.01（+33.14+0.40%） 米国債利回り 2年債 4.058（-0.023） 10年債 4.469（-0.010） 30年債 4.97