HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ジャック ピニングトン ジョーンズ] 1 - 2 [デニス シャポバロフ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、ジャック ピニングトン ジョーンズとデニス シャポバロフが対戦した。 第1セットはデニス シャポバロフが6-4で先取。第2