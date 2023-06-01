◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組スペイン―カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）４大会ぶりの優勝を目指すスペイン（ＦＩＦＡランク２位）とＷ杯初出場のカボベルデ（同６７位）の一戦は、スペイン大量得点の戦前の予想を覆し、０―０で前半を折り返した。スペインは左サイドからの攻撃を起点に、相手を大きく上回る１３本のシュートを打った。決定機も３度つくったが、相手ＧＫのボジニャの好セーブもあり、無得点