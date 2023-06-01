16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比350円高の6万9750円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては432.50円高。出来高は8566枚となっている。 TOPIX先物期近は3998.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.1ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69750