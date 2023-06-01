サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦のスウェーデン戦で１―５と惨敗したチュニジアが、サブリ・ラムシ監督の電撃解任を発表した。英紙「ガーディアン」は「チュニジアは、ワールドカップ初戦でスウェーデンに１対５で大敗した後、月曜日にサブリ・ラムシ監督を解任した。チュニジアサッカー連盟は、公式インスタグラムアカウントで彼の解任を発表した」と報じた。チュニジアサッカー連盟は「サブリ・ラムシ監督の解任に