大人世代にとって子どもの頃から親しみのあるサンリオキャラクター。そのグッズが【ダイソー】で手に入るって知ってる？ 今回は数ある商品の中から、思わず手に取りたくなるアイテムを厳選してご紹介。手頃な価格なので、気になっていたキャラクターグッズを気軽に楽しめるのも魅力です。ぜひチェックしてみてください。 バッグにつけてアクセントに 【ダイソー】「クッションキーホルダ&