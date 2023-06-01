キュラソー代表を率いるディック・アドフォカートが、ワールドカップ史に新たな記録を打ち立てた。ドイツ代表とのグループステージ初戦で指揮を執ったことで、78歳にしてワールドカップ史上最年長の監督となった。『MARCA』が報じている。試合前、アメリカ・ヒューストンのNRGスタジアムで国歌が流れるなか、アドフォカートが涙を見せる場面もあった。ワールドカップ初出場となるキュラソー代表を率いて大舞台に立ったことへの感慨