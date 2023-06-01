チュニジア・サッカー連盟は15日、同国代表のサブリ・ラムシ監督（54）を解任したと発表した。公式インスタグラムで「サブリ・ラムシ監督の解任について正式に合意に達した」と声明を発表。W杯1次リーグの残り2試合はテクニカルディレクターのモンデール・ケバイエル氏が暫定監督を務める予定だという。チュニジアは14日（同15日）の1次リーグ初戦でスウェーデンに1―5と大敗。1試合5失点は18年ロシア大会のベルギー戦に並ぶ同