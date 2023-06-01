【告示｜こくじ】国や地方公共団体が、決定事項や法令の規定を、官報や公報を通じて公式に広く一般の人々に知らせる行為。似た言葉に「公示」がある。衆議院総選挙と参議院通常選挙は「公示」、それ以外の選挙では「告示」が使われる。 参考：『銀河の一票』が描いた“声”の重み日髙のり子と梶裕貴が「声の権利」をめぐって熱演 『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第9話では、チームあかりが都知事選の