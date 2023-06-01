NY株式15日（NY時間12:16）（日本時間01:16） ダウ平均51908.12（+705.86+1.39%） ナスダック26654.68（+765.84+2.97%） CME日経平均先物69730（大証終比：+330+0.47%） 欧州株式15日GMT16:16 英FT100 10430.62（-41.10-0.39%） 独DAX 24894.01（+258.71+1.05%） 仏CAC40 8384.01（+33.14+0.40%） 米国債利回り 2年債 4.041（-0.040） 10年債 4.455（-0.024） 30年債