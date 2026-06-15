[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](アトランタ)※01:00開始<出場メンバー>[スペイン]先発GK 23 ウナイ・シモンDF 5 マルコス・ジョレンテDF 14 エメリク・ラポルトDF 22 パウ・クバルシDF 24 マルク・ククレジャMF 8 ファビアン・ルイスMF 16 ロドリMF 20 ペドリFW 7 フェラン・トーレスFW 9 ガビFW 21 ミケル・オヤルサバル控えGK 1 ダビド・ラヤGK 13 ジョアン・ガルシアDF 2 マルク・プビルDF 3 アレックス・グリマル