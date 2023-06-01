カブスの鈴木は敵地でのジャイアンツ戦を欠場した。前日の試合で、守備の際に右膝を痛めて途中交代。一夜明けて当初はDHで先発オーダー入りが発表されながら、最終的に見送られた。本人は出場に前向きでも、クレイグ・カウンセル監督は「慎重にいきたいので、念のため休ませることにした。その日その日の様子を見ながら、進めていく」と説明した。また、今永の次回登板は、15日（日本時間16日午前9時5分開始）の本拠ロッキー