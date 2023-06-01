◇ア・リーグブルージェイズ3−8ヤンキース（2026年6月14日トロント）ブルージェイズの岡本が7試合ぶり15度目のマルチ安打を記録した。2回は低めカーブを左翼線二塁打。3回2死三塁では外角スイーパーを三塁へ適時内野安打として4試合連続打点へ伸ばした。追い込まれてから変化球で攻められていることに「分かっていても打てたり打てなかったりする」と受け止めた。8回にホフマンがボークを取られたことにジョン・シュナ