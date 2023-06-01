◇インターリーグドジャース4―6Wソックス（2026年6月14日シカゴ）ドジャース・大谷は捕手の打撃妨害や申告敬遠を含む2四球こそあったが、2打数無安打で連続安打は6試合で止まった。7回にホワイトソックスの三塁側ベンチへ痛烈なファウルを打ち込んだ際は村上が「どこに打ってるんだ」と言わんばかりに両手を高々と上げて反応。試合後にSNSで互いの写真を投稿し合うなど親しさがにじみ出た。デーブ・ロバーツ監督は大学