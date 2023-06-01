◇インターリーグロッキーズ23−9アスレチックス（2026年6月14日ラスベガス）アスレチックスの28年からのラスベガス移転を見据え、傘下3Aの球場で開催された一戦。ロッキーズの菅野はメジャー自己ワーストを更新する8失点で今季7勝目を挙げた。日本投手では最多失点勝利の珍事。5回97球で1被弾を含む9安打を浴び、大量援護に救われた。「うれしくないわけではないが、“おめでとう”とか、プラスの言葉をかけられると腹