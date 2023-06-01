オランダ公式訪問中の天皇陛下は、滞在先近くのヘット・ロー宮殿博物館を訪問されました。オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、アペルドールンにある王室の別邸ヘット・アウデ・ロー城に滞在されています。天皇陛下は現地時間の15日午後3時すぎ、城に隣接するヘット・ロー宮殿博物館をお一人で訪れ、撮影に応じられました。ヘット・ロー宮殿は、今の王室の祖先で17世紀のオランダ総督ウィレム3世が暮らした場所で、現在は博物