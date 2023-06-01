「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）強豪オランダと２−２で引き分けた１次リーグ初戦で、Ｗ杯初出場を飾った選手の活躍も光った。ＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝は１点を追う後半１２分に今大会日本の初ゴールとなる同点弾をたたき込む。ゴールマウスを託されたＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝は２失点したものの、決定機を幾度も防ぎ、ピンチを救った。中村は何度も