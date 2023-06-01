「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）日本のゴールマウスを託されたＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝は２失点したものの、決定機を幾度も防ぎ、ピンチを救った。若き守護神が、初の夢舞台で上々のデビューを果たした。鈴木彩は、屈指の攻撃力を誇るオランダに２失点こそ喫したものの、度重なる好セーブで値千金のドローに貢献。「失点したくはなかったが、失点した後は２点差という