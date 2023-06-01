「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）日本代表ＭＦ久保建英が左膝付近を痛めて途中交代した。後半２６分、ドゥムフリスの激しいチャージを受けて接触すると、左脚を抑えて倒れ込んだ。自力で立ち上がったものの、レフェリーに促されてピッチ外に移動。芝を力強く踏む動作や軽いダッシュなどをして状態を確認したが、自らベンチに手でバツ印を送り、座り込んだ。オランダを相手に攻